Si in judet au fost reclamatii: Budila, Homorod si Dumbravita

Renumararea voturilor este una dintre solicitarile "la moda" in aceasta perioada, atat in Romania, cat si in judetul Brasov. Astfel, pe langa cererile de renumarare din municipiul Brasov (depuse de AUR, UDMR si USR), depuse la Biroul Electoral al Municipiului Brasov, au fost depuse astfel de solicitari si la Biroul Electoral Judetean Brasov.Astfel, potrivit datelor disponibile pe site-ul Prefecturii Brasov, in 10 si 11 iunie au fost depuse la Biroul Electoral Judetean (BEJ) Brasov mai multe ... citește toată știrea