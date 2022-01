Sibiul ramane lider la salarii in regiune, Brasovul se "consoleaza" cu recuperarea locului 2, pe care-l pierduse in fata Muresului

O veste buna a venit de la Directia Judeteana de Statistica Brasov. Judetul Brasov a revenit pe locul al doilea in Regiunea Centru in ce priveste salariul mediu, dupa ce, in luna noiembrie 2021, salariul mediu brut a crescut cu aproape 400 de lei fata de luna precedenta.In ce priveste numarul de angajati, judetul nostru ramane lider detasat in regiune. Numarul de angajati din judetul Brasov se apropia de 193.000 la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut, dupa ce a crescut cu 218 persoane ... citeste toata stirea