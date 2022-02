Sistemul de alimentare cu apa al Predealului, modernizat cu 37 milioane de lei

Dupa mai multi ani de pauza, in care investitiile in Predeal au stagnat, in oras se va deschide un santier. Investitia este una de anvergura, fiind estimata la 37.299.444 lei, fara TVA, si vizeaza sistemul de alimentare cu apa potabila. Proiectul este implementat de operatorul de apa si canalizare care deserveste orasul Predeal, SC Raja SA Constanta, care, pentru realizarea lucrarilor, a obtinut o finantare nerambursabila prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020. ... citeste toata stirea