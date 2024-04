Site-ul cu "expira in curand" acopera si Brasovul: 30 de magazine si restaurante s-au inrolat in aplicatie, cu discount promis de 50 - 80%

De miercuri, 10 aprilie, bonapp.eco - aplicatia mobila care combate risipa punand in legatura utilizatorii si comerciantii care vand alimente aproape de data expirarii - se extinde la Brasov.Startup-ul romanesc se lanseaza cu 30 de parteneri in Brasov, inclusiv magazine alimentare, restaurante, brutarii si cafenele. Acestia includ brand-uri precum Domino's Pizza, Glovo Express, Haplea, Hello Donuts, NoodlePack, Starbucks si Secom, precum si magazine sau restaurante locale. Prin aplicatia ... citește toată știrea