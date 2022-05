Soferii pot obtine online, in cateva minute, certificatul de daune al masinii

Soferii romani pot obtine online, in cateva minute, certificatul de daune al masinii, un document generat din baza de date AIDA cu politele RCA, care arata atat clasa de Bonus-Malus, cat si daunele inregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare. Totul prin intermediul unei aplicatii lansate recent, in teste, de Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR)."Am dezvoltat o aplicatie ce se poate descarca in AppStore si PlayStore. Inca este in teste live, se cheama *Aida.Info*. Se poate vedea clasa ... citeste toata stirea