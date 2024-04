Somaj in scadere la Brasov, in martie

6.467 someri (din care 3.023 femei) nu aveau official un loc de munca, la sfarsitul lunii martie, dupa cum arata datele inregistrate la nivelul Agentiei Judesene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov. In procente, asta inseamna 2,49% o rata a somajului, in scadere fata de luna anterioara, cand acest indicator era de 2,53%.Din totalul de 6.467 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Brasov, 993 persoane erau beneficiare de indemnizatie de somaj, iar 5.474 erau someri neindemnizati. ... citește toată știrea