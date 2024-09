Somajul la Brasov la final de august

Somajul ramane la un nivel destul de ridicat in judetul Brasov, desi cele mai recente cifre arata o scadere fata de luna precedenta. Timp de mai multi ani, rata somajului s-a mentinut in jurul a 2%, iar la finalul lunii trecute a ajuns la 2,45%.La sfarsitul lunii august 2024, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov erau inregistrati 6.366 someri (din care 2.884 femei). Doar 948 dintre someri primeau si indemnizatie, iar, din totalul celor aflati in ... citește toată știrea