Dupa o perioada mai lunga in care am inregistrat scaderi in fiecare luna, numarul somerilor din judet a inceput sa creasca. Conducerea AJOFM spune ca este vorba de fluctuatii obisnuite de-a lungul timpului.In ianuarie 2022 aveam mai putin de 5.000 de someri in judet, iar din ianuarie 2023 am inregistrat cresteri in fiecare luna. Luna trecuta am inregistrat cel mai mare numar de persoane aflate in cautarea unui loc de munca din ultimii doi ani. "In evidentele AJOFM Brasov erau inregistrate la ... citeste toata stirea