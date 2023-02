Somatii - 09 februarie 2023

SOMATIESe aduce la cunostinta celor interesati ca petentii STOICA DAN si STOICA MONICA MARIA, domiciliati in com. Sita Buzaului, nr. 828, jud. Covasna, a solicitat Judecatoriei Brasov sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune, in mod pasnic, netulburata de nimeni si sub nume de proprietar, de 40 de ani, imobilul teren in suprafata de 4977 mp, respectiv asupra imobilului teren in suprafata de 4977 mp si asupra imobilului teren in suprafata de 2569 mp si imobilului ... citeste toata stirea