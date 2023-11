Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov si Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat in data de miercuri, 15 noiembrie, un numar de 3 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Brasov (1 adresa) si Prahova (2 adrese).In respectiva cauza a fost pusa in miscare actiunea de urmarire penala "in rem" pentru o persoana fizica (S.E.L.), si o persoana juridica (R.I. SRL), acuzatiile din dosar fiind legate de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. ... citeste toata stirea