Start al productiei pentru primul automobil electric fabricat in Romania

Ford Otosan Craiova va deschide comenzile pentru versiunea electrica a modelului Tourneo Courier, un automobil comercial, dar in echipare de pasageri, fiind destinat deopotriva clientilor privati. Ford E-Tourneo Courier, versiunea cu propulsie electrica a modelului lansat in urma cu aproximativ un an si care este deja disponibil pe piata din Romania, va putea fi comandat incepand de luna viitoare la dealerii marcii. Ford anunta o autonomie de 288 km pentru singura versiune de baterie ... citește toată știrea