Start-Up Nation, din 19 iulie

Programul Start-Up Nation, editia 2022, va fi lansat pe 19 iulie, ora 10.00, iar perioada de inscriere va fi de 30 de zile lucratoare, respectiv pana pe 1 septembrie, ora 20.00."Editia Start-Up Nation din acest an are o prima mare noutate fata de primele doua editii: in afara celor 10.000 de beneficiari prognozati pentru pilonul de baza va avea un subpilon dedicat strict romanilor din Diaspora cu 1000 de beneficiari", a anuntat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu. ... citeste toata stirea