Startup Europe Week Brasov / Sf. Gheorghe 2024

Startup Europe Weekeste o initiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orase din peste 50 de tari.Evenimentul aduce la aceeasi masa antreprenori, freelanceri, manageri, comunitatea, administratia, mass-media pentru a gasi impreuna solutii de dezvoltare regionala si de a discuta o viziune comuna in directia dezvoltarii antreprenoriatului - motorul in orice economie.Detalii aici:startupeuropeweek.eu"Startup ... citește toată știrea