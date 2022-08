Stat pe datorie

Datoria publica a Romaniei, interna si externa, a trecut de 50% din PIB si a fost de 614 miliarde de lei la finalul lui mai 2022, scrie Ziarul Financiar.De la inceputul anului, in 5 luni, Guvernul a adaugat datoriei publice circa 37 miliarde de lei, la un deficit bugetar de 21 miliarde de lei in aceeasi perioada, si a platit dobanzi de 11 miliarde de lei.Pana la finalul anului, deficitul bugetar este programat sa ajunga la 80 miliarde lei, in consecinta la datoria publica de vor mai adauga ... citeste toata stirea