Statie de asfalt mobila langa Prejmer

Constructorul brasovean Gott Strasse care deruleaza un proiect de anvergura in judetul Covasna, respectiv centru municipiului Sfantu Gheorghe, intentioneaza sa investeasca in amenajarea unei statii de asfalt mobile in judetul Brasov. In vederea autorizarii si pentru obtinerea avizului de mediu aferent lucrarilor, compania a depus un memoriu de prezentare a proiectului la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov.Potrivit acestei documentatii tehnice, statia ar urma sa fie amenajata pe ... citește toată știrea