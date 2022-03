Statistic, o ducem mai bine cu 0,5% fata de ianuarie 2022

Salariul mediu brut a scazut in ianuarie 2022, fata de decembrie 2021, cu 4,7 procente, dupa cum a anuntat marti Institutul National de Statistica. Astfel, un roman a castigat, in medie, un salariu brut de 6.031 lei, in ianuarie, fata de 6.327 lei in ultima luna a anului trecut.Potrivit Institutului National de Statistica, un angajat din Romania a castigat, in mana, in luna ianuarie a acestui an, 3.698 de lei, cu 181 de lei mai putin decat in decembrie 2021. Scaderea este de 4,7 procente, ... citeste toata stirea