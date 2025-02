Statistici INS 2024: Crestere a sacrificarilor la porcine, ovine, caprine si pasari, scadere la bovine

Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca in 2024, numarul sacrificarilor a crescut la porcine, ovine, caprine si pasari, in timp ce la bovine s-a inregistrat o scadere. Totodata, productia de carne (greutatea in carcasa) a crescut la toate speciile de animale si pasari.INS: Evolutia sacrificarilor si productiei de carne in decembrie 2024 vs. decembrie 2023Bovine: Scadere de 4,3% a numarului de sacrificari (44.000 ... citește toată știrea