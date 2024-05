Statul se imprumuta cu 6% de la populatie

Ministerul Finantelor a lansat luni, 13 mai, o noua editie de titluri de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,85%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata."Titlurile de stat Tezaur sunt instrumente financiare gandite special pentru economisire. Ele sunt disponibile aproape permanent, au o dobanda competitiva si neimpozabila, garantata de stat si sunt foarte usor de achizitionat, in oficiile postale sau in ... citește toată știrea