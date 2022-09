Statul se imprumuta de la populatie cu 7,75%

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta lansarea de noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei prin intermediul Programelor TEZAUR si FIDELIS. Programele au fost deja lansate, ieri, 1 septembrie."Titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, au valoare nominala de 1 leu, iar dobanda anuala este platita la termenele prevazute in prospectul de emisiune. Titlurile de stat emise in cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile si se pot rascumpara in ... citeste toata stirea