Camera Deputatilor (for decizional) a adoptat, miercuri, 4 octombrie, un proiect de lege care prevede ca tinerii din sistemul de protectie vor primi indemnizatie de la stat si dupa 18 ani, in anumite conditii. Proiectul modifica art.129 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului."La cererea tanarului, exprimata dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, daca isi continua studiile o singura data in fiecare forma de invatamant prevazuta de lege, protectia ... citeste toata stirea