Statul, singurul castigator din cresterea salariului minim

Mediul de afaceri resimte din plin fiecare majorare a salariului minim. Mai ales ca s-a intamplat de trei ori intr-un an. Si a fost o crestere de doua ori mai rapida decat in celelalte tari din Uniunea Europeana. Si totusi, ramanem printre ultimii europeni cand vine vorba despre puterea de cumparare, dar si la cresterea inflatiei. Si avem in continuare cea mai ridicata taxare a muncii.Vara trecuta, patronii le dadeau angajatilor un salariu minim pe economie de 3.000 de lei. Un an mai tarziu, ... citește toată știrea