Compania de stat aflata in subordinea Ministerului Economiei, Societatea Nationala a Apelor Minerale (SNAM), anunta ca in anul 2024 are in plan lansarea unui brand propriu de apa imbuteliata. Astfel, brand-ul national va aparea pe rafturile magazinelor.Lansarea acestui brand a venit ca urmare a initiativei propuse de directorul SNAM, Alin Udriste (foto), realizata in cadrul evenimentului Environmental & Sustainability Summit 2023, organizat de Business Review."Ne dorim sa dezvoltam o ... citeste toata stirea