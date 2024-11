"Stiti de ce? Pentru ca se rupe firul divin"

Calin Georgescu, aflat pe primul loc in turul 1 al alegerilor prezidentiale, este de parere ca nasterea prin cezariana este o tragedie. "Noi nu mai suntem capabili sa punem intrebari pentru ca in momentul in care s-a nascut copilul, a intrat direct in structura manipularii. Imediat, pe loc, de cand este nascut. De fapt, dinainte de nastere pentru ca este manipulata mama", a spus el, in cadrul ... citește toată știrea