Stocul de echipamente electronice si IT al unei firme din Sacele, scos la licitatie la un pret de 19.507 lei

Firma Smart Control System din Sacele, care se ocupa cu vanzarea de echipamente electronice si IT, a intrat in lichidare din toamna lui 2017, iar, acum, pentru a recupera o parte din bani, lichidatorul scoate la licitatie o serie de produse electronice aflate pe stocul acesteia.Componentele electronice vor fi vandute in bloc, iar pretul de la care va porni licitatia a fost stabilit la suma de 19.507 lei fara TVA, respectiv 23.214,33 cu TVA.Daca stocurile de electronice nu ... citeste toata stirea