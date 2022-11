Stocurile de gaze naturale ale Romaniei, la 98% din capacitate. 3 miliarde metri cubi, in depozite

Stocurile de gaze naturale ale Romaniei au ajuns luni dimineata, la 3 miliarde de metri cubi de gaze in depozite, adica aproape 98%.Luni dimineata, Romania are un volum de 3 miliarde metri cubi gaze in depozite. Ceea ce corespunde unui grad de umplere de 97,7% din capacitatea totala de inmagazinare, arata datele Transgaz.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Romania are cu 701 milioane de metri cubi de gaze in plus in depozite.Pragul minim aprobat pentru Romania in noul ... citeste toata stirea