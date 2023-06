Amenajarea unei centuri a Fagarasului este o poveste veche, iar ani de-a randul fagarasenii au primit doar promisiuni ca vor scapa de traficul greu care traverseaza orasul. Primaria Municipiului Fagaras a lansat in noiembrie 2020 licitatia pentru proiectarea si executia Centurii Fagaras, un drum de 5,95 kilometri cu cate o banda pe sens. Procedura a fost anulata insa o luna mai tarziu.Ulterior, Primaria Fagaras a scos din nou la licitatie acest proiect in iulie 2021 si a primit 7 oferte. In ... citeste toata stirea