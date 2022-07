Strada Ciobanului din Brasov, o noua zona de interes pentru dezvoltatorii imobiliari

Strada Ciobanului din Brasov, devine o noua zona de interes pentru dezvoltatorii imobiliari, avand in vedere ca aici, un dezvoltator are in plan sa construiasca mai multe blocuri. Proiectul imobiliar este intr-o faza incipienta, mai exact in etapa obtinerii avizului de la Comisia de circulatie a municipiului Brasov.Astfel, pe ordinea de zi a sedintei de vineri, 8 iulie, a comisiei sunt mai multe puncte ce vizeaza dezvoltarile imobiliare planificate pentru aceasta zona a orasului. Astfel, ... citeste toata stirea