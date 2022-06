Studentii ar urma sa aiba din nou gratuitate pe tren

Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat majorarea locurilor din tabere pentru studenti si ca va propune revenirea gratuitatilor la transportul cu trenul. "Avem in dezbatere publica proiectul pentru acest an si am anuntat deja o majorare a numarului de locuri, de la 2.300 pana la 3.500, mai mult decat anul trecut. Mi-as fi dorit resurse si pentru majorarea sumei pentru mesele zilnice din tabere care acum este 52 de lei/zi pentru fiecare student. Un ... citeste toata stirea