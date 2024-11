Studiu. Bugetul total al romanilor pentru Black Friday, estimat la 1,2 miliarde de euro

Bugetul total al romanilor care intentioneaza sa faca unele cumparaturi de Black Friday 2024 a fost estimat la 1,2 miliarde de euro, conform studiului Trenduri Black Friday 2024 versus 2023, realizat de o agentie de cercetare.Rezultatele studiului arata ca 57% dintre romani intentioneaza sa faca achizitii de Black Friday in acest an, potrivit Agerpres.Opt din 10 romani au stabilit deja sumele pe care le vor cheltui, tinand cont in special de venitul disponibil (67%), dar si de ce au pe ... citește toată știrea