Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, marti, ca in Romania munca se impoziteaza mult prea mult si ca ar trebui sa existe un echilibru intre impozitarea muncii si cea a capitalului. "Sunt in jur de 321 de mari companii cu cifra de afaceri este 100 de milioane de euro in Romania. Se plateste in medie cam 0,8% impozit pe profit de catre aceste ... citeste toata stirea