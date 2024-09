Subsidiara Electroprecizia Sacele, vanduta nemtilor

Electroprecizia SA anunta semnarea acordului de vanzare a 100% din actiunile detinute in filiala sa Electroprecizia Electrical Equipment SRL (EPEE) catre grupul german Magnet-Schultz Gmbh & Co. KG (MSM)."Prin aceasta tranzactie asiguram un viitor mai bun pentru toti angajatii grupului Electroprecizia, precum si perspectiva unor noi locuri de munca pentru cetatenii orasului Sacele si din imprejurimi. Tranzactia sustine dezvoltarea in continuare a Parcului Industrial Electroprecizia, ceea ce ... citește toată știrea