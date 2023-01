Subventia pentru motorina din agricultura se acorda si in 2023

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. "Am alocat pentru anul 2023 suma de 500 milioane de lei de la bugetul de stat, in asa fel incat sprijinul de care beneficiaza agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura sa fie acordat si in acest ... citeste toata stirea