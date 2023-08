In primul semestru al acestui an, judetul Brasov se situeaza pe locul al doilea in ce priveste numarul de turisti, dupa Capitala. Fata de prima jumatate a anului 2022, in acest an, numarul turistilor a crescut cu 15 procente. Mai bine de o treime dintre vizitatorii judetului au ales hotelurile drept loc de cazare. Peste 667.000 de turisti a avut judetul, dintre care 600.000 de romani. Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile la turistii autohtoni si de 2 zile la cei straini.In luna iunie, ... citeste toata stirea