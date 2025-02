Tanczos Barna: "Cursul valutar va fi stabil si in acest an"

Volatilitatea cursului euro-leu nu va reprezenta un risc in acest an, iar cursul de schimb va ramane stabil, a declarat ministrul Finantelor, Tanczos Barna. Oficialul a subliniat ca Banca Nationala a Romaniei sprijina economia de multi ani prin mentinerea stabilitatii cursului. Ministrul Finantelor s-a ferit sa faca estimari cu privire la valoarea exacta a cursului valutar.Surse din ministerul de resort au vorbit despre o posibila depasire a pragului psihologic de 5 lei la mijlocul acestui an. ... citește toată știrea