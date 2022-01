Tanczos Barna: Primarii vor taxarea suplimentara a masinilor second hand

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca primarii sustin taxarea suplimentara a masinilor second hand pentru ca la nivelul autoritatilor locale exista "o presiune uriasa" la capitolul inmatriculari. Unul dintre edilii cu care a discutat i-ar fi transmis ca exista situatii in care 40-50 de cereri de inmatriculare vin de la aceeasi persoana. "Am avut o discutie lunga, de doua-trei ore, cu Asociatia Municipiilor, Asociatia Oraselor si Asociatia Comunelor, unde cei de la masa au ... citeste toata stirea