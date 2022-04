Tara Fagarasului, noua destinatie de Paste. 75% din locuri sunt ocupate, la "preturi corecte si similare cu cele din 2021"

Gradul de ocupare pentru Sarbatorile Pascale in pensiunile din Tara Fagarasului este de aproximativ 75%, unul destul de bun, in trendul inregistrat la nivelul intregii tari, iar preturile sunt similare cu cele din 2021."Eliminarea restrictiilor a crescut considerabil vanzarile pentru pachetele turistice de Paste. Gradele de ocupare pe teritoriul tarii noastre pentru sarbatorile pascale este destul de bun. Nu a ajuns la 100%, dar preconizez ca se invarte in jurul cifrei de 75%. Cu siguranta ca ... citeste toata stirea