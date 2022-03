Targul de Cariere, la mall, in Tractorul. Brasovul, cerere de oameni in crestere, o depaseste acum si pe cea de dinainte de pandemie

Foto: "Primul pas e fata in fata", sloganul targului din acest an, cu editii in mai multe orase din tara. Foto: 23 martie, la Cluj.In 1 si 2 aprilie, intre 10:00 si 18:00, la Coresi Shopping Resort, brasovenii care isi cauta un loc de munca pot merge la Targul de Cariere, care revine dupa doi ani de absenta cu evenimente "fata in fata".20 de firme prezentePotrivit organizatorilor, prezenti la Targ vor fi peste 20 de companii din sectoare de activitate precum auto & automotive, inginerie, ... citeste toata stirea