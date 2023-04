Targul de Cariere, editia 2023, va avea loc in 21 si 22 aprilie, intre 10:00 si 18:00, la Coresi Shopping Resort. Pana in acest moment, la eveniment si-au confirmat prezenta 30 de companii, care ofera peste 1000 de locuri de munca, potrivit organizatorilor.Printre pozitiile deschise in cadrul companiilor participante se numara: specialisti in relatii si suport clienti, consultanti financiari, ingineri, programatori, mecanici, operatori back office, team leaderi, agenti de ... citeste toata stirea