Targul Imobiliar Brasov: Aeroportul si cererea constanta de pe piata ar putea duce la o crestere cu 60% a preturilor locuintelor din Brasov si zona metropolitana

Consultantii imobiliari brasoveni anunta o crestere cu 60% a preturilor locuintelor din Brasov si imprejurimi in urmatorii 5 ani. "Brasovul inca nu a atins potentialul Clujului sau al Constantei. De aceea ne asteptam la cresteri mari de preturi in urmatorii ani, avand in vedere apropiata inaugurare a aeroportului, faptul ca nu mai ai unde sa construiesti in oras, iar indicii urbainstici sunt tot mai drastici, investitiile care ar urma sa fie realizate prin PNRR", a declarat Razvan Calita, ... citeste toata stirea