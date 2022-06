Tarifele de roaming in UE scad de la 1 iulie

Tarifele de roaming in UE se ieftinesc de la 1 iulie. Noile reglementari aduc mai multe facilitati pentru telefonie si internet.Din 1 iulie 2022 intra in vigoare un nou regulament privind roamingul in interiorul UE, care extinde regulile actuale si aduce noi completari, potrivit Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).Acesta prevede reducerea tarifelor reglementate la nivel de gros si asigurarea unor servicii de aceeasi calitate in toate statele.In ... citeste toata stirea