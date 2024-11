TAROM a inchiriat, pe timp de iarna, un avion cu tot cu piloti de la DAN AIR

TAROM anunta incheierea unui parteneriat cu DAN AIR (compania aeriana care a oprat si la Brasov) si contractarea, in regim ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), a unei aeronave necesare in perioada sezonului de iarna, in lunile decembrie si ianuarie, si pentru a asigura desfasurararea in conditii optime a programului de zbor.Parteneriatul si contractarea aeronavei in regim ACMI au fost avizate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in data de 21 noiembrie, iar primul zbor ... citește toată știrea