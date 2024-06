Tehnologii de varf pentru tratarea apei potabile si a celei uzate, prezentate la Brasov

Sute de specialisti din sectorul apei s-au reunit la Brasov, unde, de ieri, a inceput Forumul Regional al Apei Dunare-Europa de Est. Evenimentul include atat conferinte dedicate acestui segment, cat si o expozitie, dar si seminarii. Evenimentul este organizat de Asociatia Romana a Apei, impreuna cu Compania Apa Brasov."Este vorba de trei zile - 11-13 iunie, in care se intalnesc, in cadrul conferintelor si workshop-urilor, diversi specialisti in domeniul apei, manageri, proiectanti, ... citește toată știrea