Terminalul de calatori Poienelor, garaj de urgenta pentru RATBV

Avand in vedere ca pe strada Harmanului din Brasov, langa sediul RATBV, se lucreaza la noul garaj, operatorul local de transport a fost pus in situatia de a cauta solutii de avarie pentru parcarea autobuzelor. Astfel, unele dintre sunt parcate in Bartolomeu, unde era inainte platforma de parcare pentru autocare. Recent, RATBV a amenajat inca o "parcare", la terminalul RATBV Poienelor, unde au ... citește toată știrea