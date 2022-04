Terwa investeste 4,78 milioane de euro in fabrica din Cristian

Compania Terwa Romania, controlata de americanii de la Horizon Global, investeste 4,78 milioane de euro intr-o noua hala de productie la Cristian, in parcul industrial Olympian Logistic.Terwa Romania produce componente metalice pentru industria auto si cea a constructiilor, iar in 2020, ultimul an cu date financiare disponibile, a avut afaceri de 83,21 milioasne de lei, cu peste 50% mai mult decat in anul 2019, cand raporta un business de 53,80 milioane de lei.Compania vrea sa isi majoreze ... citeste toata stirea