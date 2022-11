The Art of Real Estate - momentul T zero al unei lumi imobiliare mai bune

Imopedia.ro si Asociatia Profesionala a Agentilor Imobiliari din Romania (APAIR) au organizat, in 2022, ceea ce va deveni evenimentul de referinta din industria imobiliara: The Art of Real Estate.Conferinta organizata cu sprijinul MLS.ro si Unicredit s-a bucurat de prezenta si sustinerea conducerii National Association of Realtors (NAR), organizatia care a reusit sa structureze si sa reglementeze industria imobiliara. In aceste conditii, este de inteles de ce The Art of Real Estate a fost un ... citeste toata stirea