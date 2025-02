Theodor Stolojan: "Romania se imprumuta cel mai scump din UE. Anul trecut am platit numai pe dobanzi la datoria publica peste 7 miliarde euro"

Fostul premier al Romaniei, Theodor Stolojan, spune ca Romania se imprumuta cel mai scump din UE. In 2024 tara noastra a platit numai pe dobanzi la datoria publica peste 7 miliarde euro, iar in acest an va plati 8 miliarde de euro.Theodor Stolojan, fost premier al Romaniei si economist la Banca Mondiala, a declarat in exclusivitate, la Digi24 ca tara noastra se imprumuta la cele mai mari dobanzi din UE din cauza deficitului bugetar foarte ridicat si ca este obligata sa reduca acest deficit, ... citește toată știrea