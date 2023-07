Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania si Up Romania pe piata emiterii si comercializarii de tichete, arata institutia intr-un comunicat de presa.Autoritatea de concurenta are indicii ca aceste firme si-ar fi coordonat comportamentele in cadrul anumitor licitatii la care au participat, precum si la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la ... citeste toata stirea