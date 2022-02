"Tichia de margaritar" a Branului

Infiintat in anul 2013, printr-un proiect cu finantare europeana, Centrul de informare turistica din Bran a devenit magazin pentru fermieri, dupa ce trei ani cladirea a stat in "conservare".Faptul ca Branul nu mai are un centru de informare turistica ne-a fost sesizat de un cititor, printr-un mesaj in care scria ca "la o vizita in Bran am constat ca Centrul de informare turistica s-a transformat intr-o afacere a unui localnic si anume *Magazinul Fermierului*". Cum este posibil ca o statiune ... citeste toata stirea