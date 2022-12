Titluri de stat Tezaur

Inca din prima zi lucratoare a anului 2023, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,35%, 7,60%, respectiv 8,00%. Vestea buna este ca dobanzile oferite pentru cele trei maturitati au fost majorat cu 0,25% pentru 1 an, 0,36% pentru 2 ani si respectiv 0,48% pentru scadenta de 3 ani. "Titlurile de stat pot fi cumparate intre 3 si 24 ianuarie 2023 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in Spatiul Privat Virtual. ... citeste toata stirea