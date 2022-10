Titlurile Tezaur, disponibile in aceasta luna cu dobanda de 7,75%

Din 3 pana in 26 octombrie, romanii pot investi in titluri de stat Tezaur, cu maturitati de unul si doi ani si dobanzi anuale de 7,75%, respectiv 8,10%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata."Dobanda este anuala si se plateste la datele stabilite in prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rascumpara in avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri in ... citeste toata stirea